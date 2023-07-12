FETÖ'nün finans yapılanmasına darbe indirildi! 6 ildeki operasyonda 47 kişi gözaltında
FETÖ’nün finans yapılanmasına ilişkin önemli bir operasyon daha yapıldı. 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel finans yapılanmasına yönelik bir soruşturma daha başlattı.
Bu kapsamda 6 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda; "finans sağlama", "himmet toplama", "muhasebe takibi yapma", "kuryelik yapma" ve "örgüt üyelerine yer sağlama" gibi örgütsel faaliyetlerde bulunanlar tespit edildi.
Şehit Polis Memuru Varol Tosun adı verilen operasyon kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ilde şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.