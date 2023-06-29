Vatan Partisi'nden Merdan Yanardağ açıklaması

Vatan Partisi'nden gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözlerin ardından gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili açıklama geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Merdan Yanardağ'ın düşüncelerini açıkladığı için tutuklanmasının yanlış olduğunu söyledi.

Özgür Bursalı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Sn.Merdan Yanardağ’ın düşüncelerini açıkladığı için tutuklanması yanlıştır. Yanardağ’ın ilgili açıklamalarını hiçbir şekilde paylaşmıyoruz ve doğru bulmuyoruz. Açıklamalarından dolayı yargı süreci işleyebilir. Ancak fikir açıkladığı için bir tutuklama tedbiri doğru değildir.