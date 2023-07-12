ABD'nin Büyükelçisi'nden Soyer'e ziyaret! ABD'nin bağımsızlık günü İzmir'de kutlandı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, CHP'li belediyelerle temaslarını sürdürüyor... ABD'nin 247’nci bağımsızlık günü İzmir'de kutlandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, kutlama öncesi CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti.

ABD'nin 247'nci bağımsızlık günü İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake kutlama öncesi CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’i yerinde ziyaret etti.

Flake ile Soyer arasındaki samimi pozlar dikkat çekti. Görüşme sonrası resepsiyona geçildi.

Resepsiyon ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mary Tuncer ev sahipliğinde, Uzay Kampı'nın bahçesinde düzenlendi.

Etkinlikte Flake, Tuncer ve Tunç Soyer birer konuşma yaptı. Soyer, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde İzmir'in önemli role sahip olduğunu ifade etti.

Resepsiyon pasta kesimi ile sona erdi.

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