Türkiye'ye asıl tehdit NATO! Erdoğan hükümeti tehdidin büyümesine evet diyor

Finlandiya'dan sonra İsveç'in de NATO'ya girmesi için hem ABD hem de Batı yoğun bir mesaide. Bu noktada Türkiye'nin atacağı adım da önemli. Meclis Finlandiya'nın üyeliğine onayı verdi. NATO'nun Doğu'ya genişleme politikası Ankara'nın desteğiyle hız kazandı. Peki PKK'ya kucak açan İsveç ile ilgili nasıl karar alınacak?

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alınacak. Hükümetten şu an için olumsuz bir sinyal gelmedi. Ayrıca Türkiye'de darbeler, kaoslar planlayan NATO tehdit olarak değil savunma örgütü olarak görülüyor.

Türkiye’ye yönelik tehditlerin kaynağı NATO ve ABD. Namlular Türkiye'ye dönük. Bunun en somur örneklerinden biri de 15 Temmuz darbe girişimi. Gladyo’nun gerçekleştirilmek istediği ve başarısız olduğu darbe girişimi engellendi.

FETÖ'ye başta ABD, Almanya, Fransa, Kanada olmak üzere sahip çıkanlar da NATO ülkesiydi. Günümüzde ise ABD’nin Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanovikio ve Girit’teki üslerine yerleştirdiği silahların namluları Türkiye’ye bakıyor.

NATO'nun teröre destek sicili de oldukça kabarık.. ABD ve Batı ülkeleri Suriye'nin kuzeyinde konuşlanan PKK/YPG'ye binlerce tır silah gönderdi. Göndermeye de devam ediyor.

NATO'nun doğuya doğru genişleme planı da yeni bir tehdit doğurdu. Hedef Rusya gibi görünse de ABD güdümlü NATO planları Türkiye'yi de hedef alıyor. Rusya’nın kararlılığı, Doğu Akdeniz’de ABD-NATO tehdidine darbe indirdi ve Türkiye’yi rahatlattı.

Ancak hala Türkiye'yi üslerle kuşatma planı yürürlükte. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de bizzat ülkemizin topraklarında ABD- NATO üsleri bulunuyor. Bugün Rusya ile birlikte Türkiye NATO'ya karşı bizzat savaşan ülkeler olmasına rağmen, ittifakta sözde üyeliğin sürdürülmesi Türkiye'nin Atlantik tehditlerini bertaraf edeceği bölgesel iş birliğini engelliyor.

Öte yandan ABD ve Batı seçimlerde doğrudan Türkiye'nin bütünlüğünü hedef aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine çok sayıda manşete imza atıldı. Sonuçlardan sonra tam bir U dönüşü yapıldı.

Hükümetin İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili koyduğu tek şerh ise "teröre destek". Ancak İsveç yönetimi, hükümetin bu beklentilerini de karşılamıyor. Ülkede PKK propagandasına izin veriliyor. Devlet binaları başta olmak üzere pek çok yere Öcalan ve PKK flamaları asıldı. Üstelik Kur'an-ı Kerim yakılmasına da ses çıkarılmıyor.