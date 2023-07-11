Erdoğan hükümeti anlaşmayı ihlal etti! Rusya'dan tepki geldi

Önce Ukrayna'nın NATO'ya alınmasını öneren Cumhurbaşkanı, ardından savaş sonuna kadar Türkiye'de kalması gereken Neonazileri Kiev'e gönderdi. Kremlin ise tepkili.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunda son dönemde değişiklik gözleniyor. Savaşın başından bu yana “denge politikası” adı altında Kiev yönetimine desteğini sınırlı tutan ve Moskova ile ilişkilerini sürdüren Ankara, son dönemde Batı'yı memnun edecek çıkışları ile “güvenilir arabulucu” olma iddiasından uzaklaşıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabülünde, “Ukrayna, NATO üyeliğini hak ediyor.” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Zelenskiy’nin Ankara ziyaretinde silah tedariki konusu da gündeme geldi. Bugüne kadar Ukrayna’ya muharip silahlar gönderme konusunda tutucu davranan Türkiye'nin, önümüzdeki günlerde Kiev’e yeni silah sistemleri ile mühimmat sağlayacağı iddia edildi.

Baykar'ın Ukrayna'da kuracağı SİHA fabrikasında ortak üretim yapılacağı öğrenilirken, Ukraynalı Motor Sich fabrikasının bazı tezgahlarının Türkiye'ye taşınmacağı konuşuluyor.

Tüm bu süreç Rusya’da yakında takip ediliyor. Ancak son duyurulan bir gelişme Kremlin'in sessizliğini bozmasına yetti. Rusya'nın “terörist” ilan ettiği Nazi destekçisi Azov Taburu'nun 5 liderinin, Ankara’yı ziyaret eden Zelenskiy ile birlikte Ukrayna’ya gönderildiği ortaya çıktı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ırkçı çete lideri 5 kişinin tek tek isimlerini paylaştı; “Türkiye'den eve dönüyoruz, kahramanlarımızı evimize getiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya dönen Azov liderleri de ilk açıklamalarında savaşa devam edeceklerini söyledi.

Azovstal metal fabrikasında günler süren kuşatma sonrası Rus ordusuna teslim olan Azov elebaşlarının, savaşın sonuna kadar Türkiye’de kalmaları konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Rusya’nın bilgisi dışında atılan bu adıma Moskova’dan tepki gecikmedi. Kremlin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Batı’nın NATO zirvesi öncesi Türkiye’ye yönelik baskıyı arttırdığını söyledi; “Bunu anlıyoruz ancak mevcut anlaşmaları bu şekilde ihlal etmek hiç kimseye yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ağustos ayında Türkiye’ye gelebileceğini duyurmuştu. Ancak Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin “Henüz kesinlik yok. Haber vereceğiz.” demekle yetindi. Peskov'un açıklaması, Kremlin'in tepkisi olarak yorumlandı.

Öte yandan Ukrayna sahasında çatışmalar devam ediyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'nın Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine düzenlediği saldırı girişimleri sonrası S-200 füzelerinin imha edilmesi talimatını verdi.

Gerasimov, Rusya topraklarındaki tesislerin hava saldırılarından korunmasına yönelik önlemlerin de arttırılmasını istedi.