Türkiye'den NATO tehdidine açık kapı! Erdoğan'dan İsveç'in üyeliğine karşı AB şartı

Rusya'nın NATO'nun genişlemesine karşı yürüttüğü operasyon başarıyla ilerken Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini kolaylaştıracak adımları sıraladı. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği için de şart öne sürdü. Türkiye'ye Avrupa Birliği kapsının açılmasını talep etti.

Tehditler görmezden gelindi. Kapılar NATO tehdidine açılıyor. Ekonomide çıkış yolunu sıcak para politikasında arayan hükümet, NATO'ya da genişleme vaadi veriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için Litvanya'ya gitti. Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanında kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın NATO'nun genişlemesine karşı yürüttüğü operasyon başarıyla ilerken Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini kolaylaştıracak adımları anlattı.

Hükümetin tehditleri göz ardı ederek izlediği denge politikası Rusya ile ilişkileri de olumsuz etkileyecek noktaya ilerliyor.

İzlenen politikayla müttefiklerle ilişkilerin de zarar göreceği öngörülüyor.

Bir de vazgeçildiği ifade edilen Avrupa Birliği'ne giriş süreci yeniden gündeme geldi.