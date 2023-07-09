Cevdet Yılmaz'dan Katar ziyareti açıklaması! İş birliği mesajı verdi

Yeniden Hazine'nin başına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve koordineli bir şekilde çalıştığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Körfez ülkeleri ile kritik temaslarda bulunuyor.

Geçen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ziyaretten sonra ikili bu kez Katar'a gitti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yapılan görüşmelerde ekonomik iş birliği ve savunma sanayi ile enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuşuldu.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıkla yapan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

- İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @memetsimsek ile Katar’a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük.

İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık. pic.twitter.com/ANZlTVlTPf — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 9, 2023

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 17-19 Temmuz'da Körfez ülkesi liderleriyle bir araya gelecek.

Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderleriyle görüşecek.