ABD'den Türkiye'ye yine F-16 tehdidi! NATO Liderler Zirvesi öncesi dikkat çeken açıklama

Dünyada tüm gözler 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne döndü. İsveç'in üyeliğinin de masaya yatırılacağı zirve öncesi açıklamalar da geliyor. ABD'li Senatör, zirve öncesi F-16 tehdidini masaya getirdi. Senatör Mitch McConnell Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine şerh düşmesi halinde Beyaz Saray'ın da F-16 vermemesi gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirvede İsveç ve Türkiye liderlerinin bir araya geleceğini belirtti.

Sık sık Türkiye'yi hedef alan İsveç'in NATO üyeliği için kritik zirve 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde olacak.

Zirve öncesi Amerika'dan F-16 tehdidi geldi. ABD'li senatör Mitch McConnell, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi hakkında açıklamada bulundu.

Amerikalı Senatör, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine şerh düşmesi halinde Beyaz Saray'ın da F-16 vermemesi gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten de zirve öncesi açıklamar geldi. Stoltenberg, "İttifaka üyelik konusunda Türkiye ile İsveç arasında hâlâ üzerinde anlaşılamayan konular bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç liderini NATO Zirvesi'nde bir araya getirmek için bir davette bulunduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri, "Üçümüz orada uzmanlarımız eşliğinde detaylara bakmak, Türkiye ile İsveç'in pozisyonları arasında farklılıkların olduğu somut meseleleri ele almak için görüşeceğiz" dedi.