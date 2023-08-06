Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye "vize" havucu! Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için "Türkiye'nin Avrupa Birliği için önünü açın" çağrısı yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Batı'nın iştahı kabardı. Avrupa Birliği, Türkiye'ye yine vize serbestisi havucu uzattı.

Vize serbestisi konusunda açıklama yapan Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, "Türkiye'nin vize serbestisi meselesi sonbaharda görüşülecek." dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kısa vadede hangi adımların izleneceğini değerlendiren üst düzey yetkili, Avrupa Konseyi'ne bir rapor sunulacağını söyledi.

Raporun sonbaharda tartışılacağın belirten yetkili "Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel özgürlüklere ve değerlere sahip çıkılması, yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir" diye konuştu.