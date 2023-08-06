Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye "vize" havucu! Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda görüşülecek

Avrupa Birliği Türkiye'ye vize serbestisi konusunda Avrupa Konseyi'ne rapor sunulmasını istedi. Rapor sonbaharda görüşülecek ancak hangi adımların atılacağı bilinmiyor.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için "Türkiye'nin Avrupa Birliği için önünü açın" çağrısı yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Batı'nın iştahı kabardı. Avrupa Birliği, Türkiye'ye yine vize serbestisi havucu uzattı.

Vize serbestisi konusunda açıklama yapan Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, "Türkiye'nin vize serbestisi meselesi sonbaharda görüşülecek." dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kısa vadede hangi adımların izleneceğini değerlendiren üst düzey yetkili, Avrupa Konseyi'ne bir rapor sunulacağını söyledi.

Raporun sonbaharda tartışılacağın belirten yetkili "Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel özgürlüklere ve değerlere sahip çıkılması, yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir" diye konuştu.

# avrupa birliği # vize serbestisi # türkiye

Benzer Videolar

Ankara'da Keşmir Kuşatma günü anıldı Ankara'da Keşmir Kuşatma günü anıldı
KKTC'den Ankara'da resepsiyon! KKTC'den Ankara'da resepsiyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü!
Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan'dan Asya mesajı Bakan Fidan'dan Asya mesajı
Dün diktatör diyenler bugün övgüler dizdi! Dün diktatör diyenler bugün övgüler dizdi!
Mehmet Şimşek çözümü Avrupa'da arıyor! Mehmet Şimşek çözümü Avrupa'da arıyor!
Yeni Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundular Yeni Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundular
Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak? Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak?
Fidan, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile görüştü Fidan, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile görüştü
Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'ya geldi Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'ya geldi
Çok Okunanlar
1 Burkina Faso'nun lideri kimdir?
2 Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı!
3 Tekrarlayan kabuslar!
4 Arjantin büyüklüğünde buz dağı eridi!
5 Kabaran saçlara çözüm!