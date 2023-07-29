Bakan Fidan'dan Asya mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'nın önemine ilişkin konuştu. Jeo-politik ve jeo-ekonomik yeni bir denklemin oluştuğunu, Asya'nın da bunun tam kalbinde yer aldığını vurguladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i ağırladı.

Mevkidaşıyla kameralar karşısına geçen Fidan, dünya siyasetinin ağırlık merkezinin Doğu'ya yani Asya'ya kaydığını söyledi.

Bakan Fidan, bu süreçte Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i ağırlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Fidan, 2 ülke arasındaki ilişiklere yeni bir ivme kazandıracaklarını vurguladı.

Bakan Fidan, Güney Kore ile ilişkilerin 'Yeniden Asya' girişimi için de önemli olduğunu kaydetti.

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