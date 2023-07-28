Yeni Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundular
İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Habibullahzade, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Habibullahzade'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Belani, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Belani'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Katsumata, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Katsumata'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı