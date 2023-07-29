Ekonomide çözümü Avrupa'da arıyorlar! Mehmet Şimşek'ten Avrupa Birliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile ilgili mesajlarını ekonomi yönetimi de uygulamaya çalışıyor. Ekonomik krizin çözümü için Batı'ya yönelildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Avrupa’nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme” temalı Salzburg Zirvesi'ne katıldı.

Şimşek Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda temenni de bulundu.

- Avrupa’nın Geleceği, Zorluklarla Yüzleşme ve Geleceği Şekillendirme” temalı Salzburg Zirvesindeyiz. Zirvenin küresel politika oturumunda panelist olarak; Türkiye’nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık.

Şimşek'in zirvede temasta bulunduğu isimler de dikkat çekti.