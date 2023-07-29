Dün diktatör diyenler bugün övgüler dizdi! Foreign Policy'den Erdoğan yazısı

NATO’nun genişlemesine destek, İsveç’in NATO üyeliğine onay, faiz ekonomisine dönüş… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ekonomi ve dış politikada Batı eksenli politikalara dönüşü, Amerika Birleşik Devletleri’ni memnun etti.

Amerikan Foreign Policy Dergisi’nde, Litvanya’daki NATO zirvesi sonrası Erdoğan’ın dış politikasına dair bir analiz yayınlandı. "Türkiye aslında ne istiyor?" başlıklı yazıda "NATO zirvesindeki politika kırbaçlarına rağmen, Erdoğan dış politika hedeflerinde dikkate değer ölçüde tutarlı oldu." denildi.

Analizi kaleme Steven Cook, NATO Zirvesi öncesi ve zirve süresince Ankara’dan gelen açıklamaların şaşırtıcı olduğunu ifade etti. "Zikzaklara" rağmen Erdoğan, dış politika hedeflerinde tutarlı ve başarılı adımları takip ediyor” ifadelerini kullandı.

- Bunun nedeni, NATO zirvesinin Erdoğan'a uzun vadeli Türkiye'nin bağımsızlığını ve gücünü tesis etme projesini sürdürmesi için büyük bir fırsat sunmasıdır. Gerçek şu ki, Erdoğan’ın görev süresi boyunca Türkiye üç temel dış politika fikrini takip etmede tutarlı oldu: stratejik bağımsızlık, güç ve refah. Erdoğan, Türkiye'yi nereye götürmek istediğini biliyor ve oraya ulaşmanın en iyi yolunu deniyor.

Yazıda, Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının ardından Türkiye'nin hem Moskova hem de Kiev ile ilişkilerini koruduğuna dikkat çekildi. "Bu, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz Tahıl Anlaşmasını müzakere etmesine olanak sağladı." denildi.