Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü! Gündemde Zengezur ve ikili ilişkiler vardı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

İki mevkidaş ikili görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. İki ülke bakanı, ikili ilişkilere yönelik mesajlar verdi.

Ermenistan ile normalleşme sürecine değinen Fidan, Zengezur Koridoru'nun açılmasının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

- Ermenistan-Azerbaycan bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip.

Bakan Fidan, Ermenistan başta olmak üzere bazı çevrelerin, Azerbaycan'ın Laçin yolu üzerinde sınır geçiş noktası kurmasının insani krize neden olduğu yönündeki iddialarına da yanıt verdi. Uluslararası topluma da önemli bir çağrı yaptı Hakan Fidan.

- Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan, hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir. Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, destek yerine köstek olmayın.

Diğer yandan her iki bakandan da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili İsveç ve Danimarka'ya tepki geldi.