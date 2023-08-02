Erdoğan ve Putin görüştü! Tahıl Koridoru sonrası beklenen görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. İki lider, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Görüşmede Tahıl Koridoru Anlaşması ve turizm konuları da gündeme geldi.

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Beklenen görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise olası buluşmanın hazırlıklarına başlanması konusunda anlaşıldı ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 amfibik yangın söndürme uçağı için Putin'e teşekkür etti.

Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında ilkesel pozisyonunu aktardı. ES//
Putin anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının gerçekleştirilmesinde ilerleme kaydedilmeyince anlamını yitirdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, Batı ülkeleri Rusya karşısında anlaşma ile belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirir getirmez, Rusya tarafının anlaşmaya geri döneceğini doğruladı.

Putin tahıl tedariki konusunda Türkiye ve dileyen diğer ülkelerle işbirliği yapmayı sürdürmek istediklerini de ekledi.

Görüşmede her iki taraf da ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2022’de neredeyse iki kat büyümüş olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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