KKTC'den Ankara'da resepsiyon! 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" nedeniyle Ankara'da bir resepsiyon verildi.

Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve kuvvet komutanları katıldı.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Hüseyin Ulak ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da resepsiyonda yer aldı.

Azerbaycan, Pakistan, Senegal ve Gambiya Ankara büyükelçiliklerinden de ataşeler KKTC'nin düzenlediği resepsiyona katıldı.

"TÜRK ASKERLERİNİN VARLIĞI OLMAZSA OLMAZ ŞARTTIR"

Resepsiyonun açılış konuşmasını KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Hüseyin Ulak yaptı. Ulak, Türk askerlerinin adadaki varlığının Kıbrıs halkı için şart olduğunu belirtti.

- Bu tehdit ortamında Kıbrıs halkının güvenliği için Türk askerlerinin varlığı olmazsa olmaz şarttır. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın ana vatanımız Türkiye'den vazgeçmemek kararına sahip çıkacağız. Bugün tüm kurumları ile meşru bir devlettir KKTC. Tüm dünyaya güçlü şekilde aramızdaki kardeşliği gösterdiğiniz için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz.

"İKİ EŞİT EGEMEN DEVLET OLMAZSA OLMAZDIR"

Kıbrıs'ın milli mesele olduğunu hatırlatan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuşmasında iki eşit egemen devlet vurgusunu öne çıkardı.

- Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs, bizim milli meselemizdir. Bilinmelidir ki Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır. Muhataplarımızdan da Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına saygılı olarak hareket etmelerini bekliyoruz. Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çağrımızı buradan bir kez daha yineliyor, barış, istikrar ve iş birliğinin hakim olduğu bir Kıbrıs ve Akdeniz için gayretlerimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.

Güler, son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasındaki olumlu gündemin sürdürülmesinin çözüme yönelik iradeye ulaşılması açısından önemli olduğunu söyledi.