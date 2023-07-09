ABD destekli Atina'dan iş birliği mesajı! Hükümet "denge politikasına" teslim olmuş durumda

ABD, Yunanistan'da yeni üsler kurarken Türkiye bu tehditlere karşı adım atmıyor. ABD ve Yunanistan şimdi de Kıbrıs konusunda yeni bir açıklama yaptı. Yunanistan'da yeni kurulan hükümet Kıbrıs'ta federasyon sisteminin çöktüğünü, 2 devletli çözümün ise kabul edilemeyeceği ifade edildi.

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ABD Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı yeni planlar yaparken Atina yönetiminden iş birliği ve diyalog mesajı geldi. Kıbrıs'ta ise iki devletli çözümün kabul edilemeyeceği ileri sürüldü. Çöken federasyon sistemi savunuculuğu yapıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile anlaşmazlıkların çözümünün ertelenmesinin iki ülkenin de faydasına olmadığını belirtti.

Yerapetritis, Yunan hükümetinin yeni dönemde Türkiye ile diyalog ve işbirliğini artırmak istediğini söyledi.

Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri arzuladığını belirten Yerapetritis, "Uluslararası hukuka saygı ile işbirliği ve diyalog için samimi niyet, Türkiye ile ilişkilerimizde pusulamız olmaya devam ediyor" dedi.

Yunan Bakan Türkiye ile münhasır ekonomik bölge MEB ve kıta sahanlığına ilişkin sorunları Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalara benzer şekilde çözmek istediğini belirtti.

Atina'nın uluslararası ilişkilerde aktif politika izlemeyi hedeflediğini anlatan Yerapetritis, Yunanistan'ın İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini de kaydetti.

# abd # yunanistan # iş birliği # KKTC

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