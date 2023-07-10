Erdoğan'ın bu sözleri Zelenski'yi sevindirecek! "Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik, "Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'ya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacaklarını ve önemli kararlara imza atacaklarını aktaran Erdoğan, şunları ifade etti:

- İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz.
Erdoğan'ın bu sözleri Zelenski'yi sevindirecek! "Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini..." - Resim : 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ne seyahati öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırdıklarını ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenski görüşmesi sonrası ortak açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenski görüşmesi sonrası ortak açıklamaDış Politika

Kaynak: Anadolu Ajansı

# erdoğan # Ukrayna # nato

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