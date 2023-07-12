TGB'den hükümete NATO tepkisi: "Nasıl bir gafletin içindesiniz?"

AK Parti hükümetinin Batı'ya boyun eğen İsveç kararına Türkiye Gençlik Birliği'nden tepki geldi. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan gençler, aynı anda hem 15 Temmuz'un hem NATO'nun savunulamayacağını kaydetti. Milletvekillerine de çağrı yapıldı.

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Hükümetin tehditleri görmezden gelerek izlediği Batı yanlısı politikalara tepkiler yükseliyor.

AK Parti hükümeti İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yakarken Türkiye Gençlik Birliği 15 Temmuz'un yıldönümünde İstanbul'dan tepkisini gösterdi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan gençler, aynı anda hem 15 Temmuz'un hem NATO'nun savunulamayacağını vurguladı.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, Türkiye'nin NATO’ya teslim olmayacağını belirtti.

Çetin, Türk halkının NATO'ya güvenmediğini hatırlattı. Milletvekillerine de çağrı yaparak NATO’nun genişlemesinin veto edilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamaya Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ve Vatan Partisi İl yöneticileri de destek verdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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