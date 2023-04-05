"Bu partilerle mi egemenliğimizi koruyacağız?"

Halil Nebiler, Milli Savunma Bakanlığı'nın tepki çeken NATO paylaşımını ve meclisteki partilerin NATO konusundaki fikir birliğini ele aldı.

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Halil Nebiler, Milli Savunma Bakanlığı'nın tepki çeken NATO paylaşımını ve meclisteki partilerin NATO konusundaki fikir birliğini ele aldı. Nebiler, Emperyalizmin makine gibi olduğunu ve duygularının olmadığını belirtirken "Onun kafasında sizi yutmak var, onunla iyi geçinmek diye bir şey yok. Onunla savaşırsanız onu vazgeçirebilirsiniz." Bölgede yaşanacak olası bir çatışmanın Türkiye'de siyasi devrime yol açacağını vurgulayan Nebiler "Siyasi bir devrim, bu çatışmaları engelleyecek gücü yaratır" şeklinde sözlerini sürdürdü. Ayrıca Nebiler konuyla alakalı olarak şunları ifade etti:

- Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle ilgili yasa meclise geldiği zaman 276 üye firesiz "evet" dedi. Aralarında AK Partililer, CHP'liler, MHP'liler, İyi Partililer, TİP'liler, HDP'liler... Bunlara herhangi bir konu at mecliste, birbirlerine girip yumruklaşırlar, iki şeyde problem yoktur. Milletvekili maaşlarının artışı ve NATO. Bu kuşatmalara biz bu partilerle mi gireceğiz? Bu partilerle mi koruyacağız biz egemenliğimizi? Bugün Türkiye'de Vatan Partisi'nin dışında hiçbir parti NATO'ya "hayır" diyemiyor. Zannediyor ki NATO'nun büyümesi Türkiye'nin de büyümesi. NATO sistemi hızlı bir çöküş içinde. Korktuğu için, çöktüğünü bildiği için sağa sola saldırıp duruyor. Özellikle AK Parti'ye söylüyorum "Korkmayacaksın arkadaş". Korkarsan koruyamazsın, mücadele edemezsin. Emperyalizmle uzlaşamazsınız. Onların gönlüne giremezsiniz.
# Televizyon Gazetesi # nato # abd

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