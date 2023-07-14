İstanbul'un taksi sorunu çözülemiyor! Taksiciler İBB'ye yüzde yüz zam talebinde bulundu

İstanbul’un da İstanbullunun da derdi bitmiyor. Hem taksicisi, hem de vatandaşı mutsuz. İstanbul’un yakıcı taksi sorunu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesine yüzde yüz zam talebinde bulunurken, vatandaş hala taksi bulamıyor olmaktan şikayetçi.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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İstanbul’un taksi sorunu gün geçtikçe çıkmaza giriyor. Taksiciler artan maliyetleri gerekçe göstererek zam talebinde bulunurken vatandaşlar da taksi bulamamaktan yakınıyor.

Peş peşe gelen zamlara bir de taksicilerin zam talebi eklendi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, hizmet veremeyecek duruma geldiklerini savunarak, taksi tarifesinde yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

TURİST SEÇEN TAKSİCİYE VATANDAŞ TEPKİSİ

Artan maliyet hem taksiciler hem de vatandaş açısından sorun ama İstanbullunun en büyük derdi taksicilerin müşteri seçmesi.

Bazı vatandaşlar on farklı taksi çevirse de sonuç değişmiyor. Kimi taksici kısa mesafe diye almıyor kimisi de yabancı turistleri tercih ediyor.

Kimi vatandaş direkt taksi durağına gidiyor ancak 5’den fazla boş taksinin beklediği duraktan geri çevriliyor.

Verilere göre de Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor. stanbul'da taksilere ilişkin 153 İhbar Hattı'na 18 ayda 144 bin 166 şikayet geldi

Vatandaşlar her geçen yıl durumun kötüye gittiğini belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi.

# istanbul # taksi # ibb # zam

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