Türk Milleti Atlantik'e karşı Avrasya diyor! "NATO yahut vatan"

Erdoğan hükümeti Finlandiya'dan sonra İsveç'in NATO üyeliğine de yeşil ışık yaktı. Bununla da kalmadı Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini gündeme getirdi. Ulusal Kanal Antalya ekibi vatandaşa mikrofon uzattı. Vatandaşın NATO ve gelişmeler hakkındaki görüşünü aldı.

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Türkiye'de darbeler, kaoslar planlayan NATO, önümüzdeki süreçte TBMM’den ‘başı dik’ bir yanıt alacak mı? 15 Temmuz’un faili FETÖ ve bölücü terörün merkezi PKK’ya kol kanat geren ülkeler, NATO üyesi. AK Parti Hükümeti, ABD ve Batı’nın baskısına boyun eğdi. Şimdi gözler TBMM’ye çevrildi. Bu konu gündemdeyken Ulusal Kanal Antalya ekibi vatandaşlara mikrofon uzattı. Jeopolitikten güvenliğe, komşularla iş birliğinden Türkiye’nin bağımsızlığına kadar vatandaş, milletin vekillerine sorumluluğunu hatırlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Atlantik # nato # Avrasya

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