Türk Milleti Atlantik'e karşı Avrasya diyor! "NATO yahut vatan"

Türkiye'de darbeler, kaoslar planlayan NATO, önümüzdeki süreçte TBMM’den ‘başı dik’ bir yanıt alacak mı? 15 Temmuz’un faili FETÖ ve bölücü terörün merkezi PKK’ya kol kanat geren ülkeler, NATO üyesi. AK Parti Hükümeti, ABD ve Batı’nın baskısına boyun eğdi. Şimdi gözler TBMM’ye çevrildi. Bu konu gündemdeyken Ulusal Kanal Antalya ekibi vatandaşlara mikrofon uzattı. Jeopolitikten güvenliğe, komşularla iş birliğinden Türkiye’nin bağımsızlığına kadar vatandaş, milletin vekillerine sorumluluğunu hatırlattı.