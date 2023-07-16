Vatan Partisi'nin mücadelesi sonuç verdi! Kurtuluş Parkı kurtuldu

Vatan Partisi'nin bir mücadelesi daha sonuç verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında Ankara'nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı'na ilişkin imzalanan protokol iptal edildi.

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Vatan Partisi bir mücadele alanından daha zaferle çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin simge yerlerinden Kurtuluş Parkı'nın bir bölümünü TED Üniversitesi'ne peşkeş çekti.

Üniversiteye tahsis edilen Kurtuluş Parkı için Vatan Partisi harekete geçti. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Kurtuluş Parkı'nda eylemlere imza attı.

Vatan Partisi'nin bu mücadelesi zaferle sonuçlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında Ankara'nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı'na ilişkin imzalanan protokol iptal edildi.

Müjdeyi Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz sosyal medya hesabından duyurdu.

- Müjde! Vatan Partisi Kurtuluş Parkı'nı kurtardı. Büyükşehir belediye meclisindeki bütün partilerin onayıyla imzalanan Kurtuluş parkını özel üniversiteye peşkeş çekme protokolü eylemlerimiz sonucunda iptal edildi. Sistemin rantçı partilerine mahkum değiliz, Vatan Partisi var.
Vatan Partisi'nden Kurtuluş Parkı protokolüne tepki: ''Kurtuluş Parkı'nı özel kâr sistemine teslim etmeyeceğiz''Vatan Partisi'nden Kurtuluş Parkı protokolüne tepki: ''Kurtuluş Parkı'nı özel kâr sistemine teslim etmeyeceğiz''Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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