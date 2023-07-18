Akaryakıtta ÖTV zammına tepki büyük! Ekonomi kurmaylarının izlediği yol haritası tartışılıyor

Benzin ve motorine peş peşe gelen zamlar sonrası bir de akaryakıta dev ÖTV zammı yapıldı. Üretimden tedarike bir çok alanı etkileyecek olan zamma tepki büyük.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu Rusya'dan ucuza alınan akaryakıtın pahalıya satıldığını ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ZAM TEPKİSİ

Zamma Cumhur İttifakı'ndan da tepkiler yükseldi.AK Partili Metin Külünk zammı kirli operasyona benzetti. Ayrıca zammın enflasyonu körükleyeceğini belirtti.

- Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinede hemde Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor.

"ZAMLAR KABUL EDİLEMEZ NOKTAYA GELDİ"

Bir tepki de Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. Zamların kabul edilemez noktalara geldiğini söyleyen Erbakan, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti.

- KDV oranlarına yapılan zamlar ve her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışları son olarak dün gece itibari ile akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir.

Erbakan vatandaşın alım gücünün de giderek zayıfladığını kaydetti.

- Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar, bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyon neticesinde eriyip gitmiş, vatandaşlarımızın mağduriyetlerine çözüm olmamış ve ceplerdeki yangını söndürmemiştir. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir.

"SIRADAN EKONOMİ YÖNETİCİLERİ DE YAPAR"

Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de zamlara tepkiliydi. Ekonomi yönetimini eleştirdi.