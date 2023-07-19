İmamoğlu'nun gizli toplantısı ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu'nun A takımı ile bir araya geldi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin de "değişim" hareketi içerisinde olduğu ancak ABD’de olması sebebiyle toplantıya katılmadığı öğrenildi. Böke'nin gizli toplantıların yapıldığı, değişim kavgasının devam ettiği süreçte Amerika'ya gitmesi de dikkat çekti.

CHP’de hesaplaşma büyüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı.

CHP'de genel başkanlığa göz kırpan İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı ile yaptığı toplantı gündeme bomba gibi düştü.

Toplantıya Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Engin Altay, Muharrem Erkek gibi isimler katıldı. Görüşmede CHP olağanüstü kurultayı konuşuldu.

Ne zamana ait olduğu bilinmeyen videonun paylaşıldığı hesapta, "İmamoğlu'nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı!" yazması da dikkat çekti.

Toplantıda söz alan CHP'li isimler Parti Meclisi'ni nasıl toplayacaklarını konuştu. İllerin çağrılarıyla toplanılmasının beklendiği belirtildi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin de "değişim" hareketi içerisinde olduğu ancak ABD’de olması sebebiyle toplantıya katılmadığı öğrenildi. Böke'nin gizli toplantıların yapıldığı, değişim kavgasının devam ettiği süreçte Amerika'ya gitmesi de dikkat çekti.

Gizli toplantının ifşa olmasının ardından İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Diğer yandan CHP MYK sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak gizli toplantıya ilişkin soruya yanıt verdi.

- Ülke yangın yerine dönmüşken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Kongreler süreci hızla ilerleken hiyerarşiyi dikkate almayanları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Partimizin MYKSı yüzyıllık CHP'yi limana hasarsız yanştırmaya hazırdır. Hayır haberimiz yoktu.

Gizli toplantının kaydının sızdırılmasına ilişkin Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'dan açıklama geldi. Reyhan, 8 kişilik dar ekip toplantısını bile eline yüzüne bulaştıranların devleti nasıl yöneteceği sorusunu sordu.