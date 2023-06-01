İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: "Millet İttifakı bitti"
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı''na ilişkin "28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir" dedi.
Sözcü TV'de Can Coşkun'un sunduğu Gündem Masası programına konuk olan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. seçim bittiği zaman ittifak durumu da ortadan kalkar. 28 Mayıs itibarıyla Seçim ittifakı bitmiştir." açıklamasında bulundu.
Poyraz değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
- Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir