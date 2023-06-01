İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: "Millet İttifakı bitti"

Sözcü TV'de Can Coşkun'un sunduğu Gündem Masası programına konuk olan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. seçim bittiği zaman ittifak durumu da ortadan kalkar. 28 Mayıs itibarıyla Seçim ittifakı bitmiştir." açıklamasında bulundu.

Poyraz değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: