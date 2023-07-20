Kıbrıs Barış Harekatı'nın kısa bir özeti! İşte MSB'nin o paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı. İşte Kıbrıs Barış Harekatı'nın kısa bir özeti...

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk askeri, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile tüm dünyaya emsal teşkil edecek askeri disiplin içerisinde adını Beşparmak Dağları'na ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmış, Ada'ya barış, huzur ve güveni getirmiş, Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıkça hazırlanan videoda, yıllar boyunca Ada'da Kıbrıs Türkü'nün sağduyulu ve barışçıl tutumlarına rağmen Rumların, Kıbrıs Türklerinin malına el koyduğu ve işkencelerle şehit ettiği belirtildi.

Tarihi fotoğraflar ve harekattan görüntülerin kullanıldığı videoda, "Dört yüz yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'na karadan, denizden ve havadan başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Ada'ya savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için gidildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

- Tüm dünyaya emsal teşkil edecek, askeri disiplin içerisinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Türk askeri adını Beşparmak Dağları'na ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırırken, adaya barış, huzur ve güveni getirmiş ve Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur. TSK, harekat süresince 498 evladını, 786 mücahitle Kıbrıslı soydaşlarımız için şehit vermiştir. Kıbrıs Türk'ü, bugün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin oluşturduğu güvenlik ortamında, barışı korumak ve devletini yüceltmek için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Savunma Bakanlığı # kıbrıs barış harekatı

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