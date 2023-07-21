Kılıçdaroğlu sızdırılan o toplantı hakkında ilk kez konuştu! "Etik değil"

Kılıçdaroğlu, CHP'de bir grup üst düzey partilinin katıldığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen Zoom toplantısıyla ilgili soru üzerine, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajdan gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, hala da seyretmedim. Gerek duymadım." dedi.

Toplantıya ilişkin "Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı diye düşünebiliriz." değerlendirmesini yapan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda etik olarak rahatsız edici bazı uygulamaların olduğunu kaydetti.

"GELİR, ADAY OLUR, BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"

Toplantıyı normal bulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunun CHP içerisinde siyaset yapanlar açısından bir sonucu olacak mı veya nasıl yöneteceksiniz bu meseleyi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

- Onu biz yönetiyoruz zaten. Parti içi sorunları televizyon ekranlarında konuşmayı doğru bulmam. Eğer parti içerisinde bir kişi, genel başkanlığa adaysa bunun yolu bellidir, kuralları, ilkeleri bellidir. Gelir, aday olur, başımın üstünde yeri vardır. Kimse 'Neden aday oldun' diye sormaz. Dolayısıyla tam tersine kendisini destekleyen arkadaşlar varsa arkadaşlarıyla beraber ortak hareket edebilir. Seçimlerinin yapıldığı toplantılarda rahatlıkla konuşma yapabilir. Bu bizim geleneğimizde var, olmayan bir şey değil. Herkes AK Parti'yi gördüğü için ora gibi sanıyorlar, biz öyle değiliz. Biz demokrasiyi içselleştiren bir partiyiz ama burada etik değerlere, kurallara uyulması gerekiyor.

"BU SUÇ DEĞİL Kİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplantıya katılan isimlerle ilgili bir disiplin süreci başlatacak mısınız?" sorusu üzerine bunu düşünmediğini dile getirdi.

İmamoğlu'nun değişim çağrısı yapabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu suç değil ki. Şimdi bu AK Parti'de olsa suç. 'Bunu nasıl der' diye adamı linç bile edebilirler. Ertesi gün partiden ihraç da edebilirler. Çünkü orada demokrasi yok. Demokrasinin olmadığı bir modeli bize uygulamak istiyorsunuz. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden aday yapacak mısınız?" sorusuna "Olmasını isterim." yanıtını verdi.

"CHP'nin Genel Başkanı olarak sizin de partinizde tek adam gibi davrandığınız ve yönetimi, herkesi değiştirebildiğiniz ama kendinizin değişmesi konusundaki süreçlerin önünü fiilen tıkadığınız yöndeki eleştirilere ne dersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Beni de değiştirecek olan kurultay, ben nasıl kendi kendimi değiştireyim? Yani ben kurultayın yerine geçebilir miyim? Hayır." yanıtını verdi.