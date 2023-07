Metin Külünk’ten YÖK’e FETÖ çağrısı: "Üniversiteler temizlensin"

Aydınlık Gazetesi'nin akademideki FETÖ örgütlenmesine yönelik yaptığı haberler büyük ses getirdi. Üniversitelerde FETÖ temizliğinin yapılmadığını ifade eden AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Şırnak Üniversitesi’nde akıllara ziyan, mazeretlerin arkasına saklanıldığı gün gibi ortadadır." dedi. YÖK’e "Üniversiteler temizlensin" çağrısı yaptı. Külünk, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in Ulusal Kanal'da FETÖ ilgili verdiği son bilgileri içeren yayını da paylaştı.

Aydınlık Gazetesi büyük yankı bulan haberleriyle Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanmasını açığa çıkardı. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten de dikkat çeken açıklama geldi. Külünk, Üniversitelerde FETÖ temizliği olmadığını kaydetti.

Külünk, konuyla ilgili rektörlüğün açıklama yapmaya mecbur kaldığını ifade etti:

AK Partili Külünk, YÖK Başkanına FETÖ ile mücadele kapsamında önemli sorular yöneltti:

YÖK’e "Üniversiteler temizlensin" çağrısı yapan Külünk, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in Ulusal Kanal'da FETÖ ilgili verdiği son bilgileri içeren yayını da paylaştı:

- Devletin ilgili kurumları ile ortaklaşa tepeden tırnağa üniversiteleri gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?Eski YÖK başkanı ve yeni YÖK başkanı bu sorulara cevap vermek zorundadır.Kahraman milletimiz üniversitelerde FETÖ ilgili operasyonların yapılıp yapılmadığını an be an takip ediyor edecektir.