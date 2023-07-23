Metin Külünk’ten YÖK’e FETÖ çağrısı: "Üniversiteler temizlensin"

Aydınlık Gazetesi'nin akademideki FETÖ örgütlenmesine yönelik yaptığı haberler büyük ses getirdi. Üniversitelerde FETÖ temizliğinin yapılmadığını ifade eden AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Şırnak Üniversitesi’nde akıllara ziyan, mazeretlerin arkasına saklanıldığı gün gibi ortadadır." dedi. YÖK’e "Üniversiteler temizlensin" çağrısı yaptı. Külünk, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in Ulusal Kanal'da FETÖ ilgili verdiği son bilgileri içeren yayını da paylaştı.



İLKER YÜCEL: BEDİRHAN ÖNEM KAÇABİLİR

Aydınlık Gazetesi büyük yankı bulan haberleriyle Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanmasını açığa çıkardı. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'ten de dikkat çeken açıklama geldi. Külünk, Üniversitelerde FETÖ temizliği olmadığını kaydetti.

"GÜN GİBİ ORTADADIR"

Külünk, konuyla ilgili rektörlüğün açıklama yapmaya mecbur kaldığını ifade etti:

- YÖK Başkanına soruyoruz. Peşinen söyleyelim sakın Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı imzanın arkasına saklanmayın.Görüldüğü gibi üniversitelerde FETÖ temizliğinin yapılmadığı, Şırnak Üniversitesi’nde akıllara ziyan,mazeretlerin arkasına saklanıldığı gün gibi ortadadır.



"YÖK BAŞKANINA SORUYORUZ"

AK Partili Külünk, YÖK Başkanına FETÖ ile mücadele kapsamında önemli sorular yöneltti:

- 17/25 Aralık’tan sonra ve de 15 Temmuz’dan sonra üniversitelerin içinden ya da dışından kuvvetli FETÖ şüphesi bulunan ve de bulundukları üniversitede örgüt hiyerarşisinde hareket eden,mahrem imamlara bağlı FETÖ yapısı içinde olup haklarında kuvvetli şüpheye dayalı ihbar mektupları,ihbarlar delillendirilmiş şüpheler ile ilgili YÖK’e intikal etmiş kaç üniversitede soruşturma talebi var?Bugüne kadar bu soruşturma talepleri ile ilgili ne kadar başvuruyu savcılığa verdiniz? Ne kadarını zamana yayarak zamanaşımı adı altında sümenaltı etmeye çalıştınız?



"BU SORULARA CEVAP VERMEK ZORUNDADIR"

YÖK’e "Üniversiteler temizlensin" çağrısı yapan Külünk, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in Ulusal Kanal'da FETÖ ilgili verdiği son bilgileri içeren yayını da paylaştı:

- Devletin ilgili kurumları ile ortaklaşa tepeden tırnağa üniversiteleri gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?Eski YÖK başkanı ve yeni YÖK başkanı bu sorulara cevap vermek zorundadır.Kahraman milletimiz üniversitelerde FETÖ ilgili operasyonların yapılıp yapılmadığını an be an takip ediyor edecektir.





