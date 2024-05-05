Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Kayseri'de meydana geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Yağmur Biçen
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R.Ş. yönetimindeki 38 P 1039 plakalı minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.H. idaresindeki 38 BM 546 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 7, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de 'Huzur 38' uygulamasıKayseri'de 'Huzur 38' uygulamasıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kayseri # trafik kazası # yaralanma # servis minibüsü
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