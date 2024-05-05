Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı

Olay, Kayseri'de yaşandı. Kızını öldürmeye teşebbüs eden ve toplam 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kızını kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Y.Y. (48) yakalanarak gözaltına alındı.

'Kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret ', '6284 Sayılı Kanun’a muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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