Seyir halindeki araç alevler içinde kaldı

Olay, Sivas'ta meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Seyir halindeki araç alevler içinde kaldı
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgilere göre hafif ticari araçtan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Küçükaslan, aracı yol kenarına çekerek müdahale etmek istedi. Araç yanmaya başlarken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.


Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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