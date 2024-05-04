Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti

Üzücü olay, Adana'nın Karataş ilçesinde meydana geldi. 14 yaşındaki Melih, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Olay, öğleden sonra Karataş ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla sahile gelen Melih Bozkurt, serinlemek için denize girmeye karar verdi. İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle denizin dalgalı olmasına aldırış etmeyen Bozkurt, bir süre yüzdükten sonra açığa sürüklenmeye başladı.

Bozkurt’un çırpındığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla Bozkurt, denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Bozkurt’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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