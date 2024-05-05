Uyuşturucu ticaretinden şüpheli bir kişi tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden şüpheli bir kişi tutuklandı
Editör: Yağmur Biçen

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilerek takibe alınan O. A. (29) isimli şahsa yönelik yapılan dosya çerçevesinde 4 farklı ara yakalama yapıldı.

Yakalamalarda, 1,63 gram metamfetamin ve 1,22 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Şahsın bulunabileceği ikametlerde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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