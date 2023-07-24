Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal: "Artık Cumhur İttifakı'nda değiliz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, katıldığı televizyon yayının da Cumhur İttifakı'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aydal, Yeniden Refah Partisi'nin artık ittifakta olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, katıldığı televizyon yayınında partisinin artık Cumhur İttifakı'nda olmadığını söyledi. “AK Parti, imzaladığımız protokole uymuyor” dedi.

# Yeniden Refah Partisi # cumhur ittifakı

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