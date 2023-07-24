HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği parti binasındaki bıçaklı saldırıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

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Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda 22 Temmuz'daki bıçaklı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine göre, elinde bıçak bulunan zanlı A.S. (72) parti binasına girip bir süre burada kalıyor.

A.S'nin parti binasından ayrılıp girişte beklemesinin ardından, Demir ve Pişgin ise yaralı halde dışarıya çıkıyor. Bu sırada şüpheli A.S, elindeki bıçakla çıkıp İl Başkanı Demir'i kovalıyor. Yaralı Pişgin ve yardımlarına gelen bir kadın ise parti binasına sığınıyor. Bir süre sonra zanlı, olay yerine dönüp çevrede toplananlara elindeki bıçağı gösteriyor.

Öte yandan, yaralı Salih Demir'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında 22 Temmuz'da bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S. gözaltına alınmıştı.

Saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi dün defnedilmiş, gözaltına alınan zanlı da tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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