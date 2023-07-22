Yerel TV ve radyolar zor durumda! Hayat pahalılığı onları da vurdu
Artan maliyetler ve hayat pahalılığı yerel televizyon ile radyoları da olumsuz etkiliyor. Bu zorluklara bir de telif ücretleri eklendi. Hatta telif bedelleri yüzünden Türkiye genelindeki yerel radyoların sayısı bin 134'ten 640'a geriledi.
Sabri Kasapoğlu
Artan maliyetlerle karşı karşıya kalan yerel televizyon ile radyolar şimdi de telif ücretiyle boğuşuyor.
Yerel radyo ve televizyoncular meslek birlikleri faturalarını ödemekte zorluk çekiyor.
Denizli Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İskender Doğan, yaşadıkları sorunları Ulusal Kanal'a anlattı.
Aynı zamanda Denizli Doğuş Radyo ve Doğuş Gazetesi İmtiyaz sahibi olan Doğan, çözüm önerisini açıkladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
# radyo # televizyon # denizli