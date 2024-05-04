Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı üzücü haberi duyurdu

Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehir oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı üzücü haberi duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde 3 Mayıs Cuma günü yıldırım düşmesi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan asker Ata Göçmen'den üzücü haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Ata Göçmen'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beratcan Gökdemir'in suç örgütü ağır darbe! İstanbul'da Mahzen-37 operasyonuBeratcan Gökdemir'in suç örgütü ağır darbe! İstanbul'da Mahzen-37 operasyonuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# şehit asker # Milli Savunma Bakanlığı # son dakika
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Öğrenciler Filistin için açlık grevine gitti!
Öğrenciler Filistin için açlık grevine gitti!
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
Öne Çıkanlar Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Yunanistan'ın Ege'deki faaliyetlerini anlattı | ULUSAL HABER Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Yunanistan'ın Ege'deki faaliyetlerini anlattı | ULUSAL HABER Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber