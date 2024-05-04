Ankara Valiliğinden vatandaşlara don uyarısı

Ankara'da şiddetli yağışların ardından vatandaşlara don uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Pazar günü Ankara genelinde hava sıcaklıklarında büyük bir düşüş yaşanacak.

Ankara'da hafta sonu sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği beklenirken Ankara Valiliği vatandaşları yaşanacak olumsuz durumlara karşı uyardı.

Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Meteorolojinin açıklamasına atıfta bulunuldu. Kentte 5 Mayıs pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ifade edilen uyarıda 7 Mayıs Salı gece saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don hadisesinin yaşanacağı belirtildi.