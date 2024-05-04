MİT'ten teröre nisan darbesi! Onlarca terörist yakalandı

Güvenlik güçleri teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Nisan ayında sınır ötesi ve yurt içinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi.

5 Nisan'da terör örgütü PKK/YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Aynı gün PKK/YPG'nin sözde sorumlularından terörist İpek Demir yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

18 Nisan'da ise İsviçre'den İstanbul'a gelen terör örgütü DHKP-C'nin sözde sorumlularından Fehmi Oral Meşe yakalandı.

MİT, 2 gün sonra terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz'ı, İstanbul'a geldiğinde, havalimanında kıskıvrak yakaladı.

24 Nisan'da MİT'in hedefinde PKK/KCK'nın bir başka sözde Almanya sorumlusu vardı. Terörist Çakmak İstanbul'da yakalandı.

30 Nisan'da MİT koordinasyonunda, 5 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 13 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Nisan ayının son haftasında ise Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde ardı ardına operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda aralarında sözde elebaşıların da olduğu ve eylem hazırlığında bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi.