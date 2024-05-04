7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde Mehmetçik'in teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyonlarla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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