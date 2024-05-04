Ankara-Erzincan uçağında bomba ihbarı! Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı

Ankara-Erzincan seferini yapan, AJet'e ait VF-4150 sefer sayılı yolcu uçağı için kalkıştan kısa bir süre sonra bomba ihbarı yapıldı. Esenboğa Havalimanı'na geri dönerek sorunsuz şekilde iniş yapan uçakta yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Ankara-Erzincan uçağında bomba ihbarı! Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda dün gece saatlerinde adeta panik anları yaşandı.

Erzincan'a gitmek için Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan saat 23.55'de kalkış yapan AJet'e ait VF-4150 sefer sayılı uçakla ilgili kalkıştan kısa bir süre sonra bomba ihbarı yapıldı. Söz konusu ihbar, pilota bildirildi.

Uçak, Esenboğa Havalimanı'na dönerek sorunsuz şekilde iniş yaptı ve güvenli bir park alanına alındı.

Ankara-Erzincan uçağında bomba ihbarı! Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı - Resim : 1

Uçaktaki yolcuların tahliye edilmesinin ardından bomba uzman ekipleri çalışmaya başlatı. Uçak, ekipler ile kokuya duyarlı köpeklerce arandı.

Yolcular ile bagajlarında da arama yapıldı.

Polis ekiplerinin uçakta yaptığı aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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