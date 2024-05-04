81 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine eklendi! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilaç daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındı. Konuyla ilgili açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.

81 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine eklendi! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilaç daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine eklendi. Açıklamayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

SGK'den de konuyla ilgili duyuru yapıldı. Duyuruda, söz konusu ilaçlardan birinin kanser, 6'sının diyabet, 11'inin antibiyotik, 4'ünün epilepsi-migren, 2'sinin MS, 1'inin obezite, 2'sinin pulmoner hipertansiyon, 7'sinin alerji ilacı olduğu belirtildi.

Düzenlemenin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

Beratcan Gökdemir'in suç örgütü ağır darbe! İstanbul'da Mahzen-37 operasyonuBeratcan Gökdemir'in suç örgütü ağır darbe! İstanbul'da Mahzen-37 operasyonuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ilaç # sgk # geri ödeme listesi # Vedat Işıkhan
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Öğrenciler Filistin için açlık grevine gitti!
Öğrenciler Filistin için açlık grevine gitti!
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
Öne Çıkanlar Özgür Özel DEM Parti'nin İstiklal Marşına ve Türk bayrağına hakaret etmediğini iddia etti | HABER Özgür Özel DEM Parti'nin İstiklal Marşına ve Türk bayrağına hakaret etmediğini iddia etti | HABER Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi