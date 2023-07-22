Yeşil Vatan için 7/24 mücadele! Ulusal Kanal Yangın Yönetim Merkezi'nde faaliyetleri inceledi

Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları da başladı. Peki, yeşil vatanın korunması için neler yapılıyor?

Ulusal Kanal Orman Genel Müdürlüğü'nde Yangın Yönetim Merkezi'ne girdi. Çalışmaları sizler için derledi.

Risk haritasında renkler açıktan koyuya doğru gidiyor. Riski gönderiyor. Mor renkte yüzde 90 yüzde 100 yangın riski görünen yerler. Bu rengin görülmesi üzerinden çok fazla geçmeden merkezden bölgeler uyarılıyor. Tüm illerde yangın merkezleri var. Risk analizine göre yangın merkezlerinde bekleyen personelleri riskin yüksek olduğu bölgeye gönderiyor. Bekliyorlar

Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme organizasyonunda görev alan ve toplam sayıları binlerle ifade edilen araçların (arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, treyler vb.) anlık takipleri yapılıyor.

Yangın Karar Destek Sistemi yazılımı da geliştirildi. Anlık olarak meteorolojik koşullar da milli yazılımın içinde. Orman bitki örtüsü yapısı göz önünde bulundurularak bu yazılım üzerinden bakılıyor. En önemli noktalardan biri yangın devam ederken yangını sıçrayabileceği yerleri de tespit ediyor. Bu nedenle çok önemli.