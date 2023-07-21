Rusya'dan Türkiye'ye yangın desteği! 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderildi

Rusya, Türkiye’nin orman yangınları ile mücadelesine omuz verdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi. Destek Dışişleri Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmesi sonrasında geldi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE GÜNLERDİR YANIYOR

Sadece Türkiye değil Avrupa’yı etkisi altına alan sıcaklıklarla birlikte çok sayıda ülkede orman yangını var.

İsviçre'deki yangınlarda üçüncü gün geride kaldı. İsviçre ordusuna ait helikopterler itfaiyeciler, kara kuvvetleri personeli yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılan yangının kontrol altına alımaya çalışıyor. Yangının tamamen sönmesinin birkaç hafta alacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan’daki ana karada süren orman yangılarında 4 gün sonra kontrol sağlandı. Ancak Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği belirtildi.

Ve Tunus, kavurucu sıcaklarda orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tunus'un Cezayir sınırında Cendube şehrinde başlayan yangında 8 hektarlık alan kül oldu. İtfaiye ekipleri orman yangınlarına müdahale etti. Yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.