Kreş ücretlerinin artışına CKD'den tepki: "Kadının çalışma hayatı tehlikede"

Artan kreş ücretleri çocuğu olan, kadınların çalışma hayatındaki koşullarını oldukça zorluyor. %200'ü bulan zamlara ilişkin Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden bir açıklama geldi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, hükümete kreş desteği çağrısı yaptı.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Her kaleme gelen yüksek zamlar kadının çalışma hayatındaki yerini de olumsuz etkiliyor. Kreşlerin yıllık ücretlerine gelen zamlar çocuğu olan ve çalışan kadınları çaresiz bırakıyor.

- Çalışan kadını ve aileleri tehdit eden kreş sorunundan söz ediyoruz. Çok daha fazla kadınımızı üretim ve istihdama katmamız gerekirken, çalışan kadınlarımızın işlerini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gelmiş bulunuyoruz.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden fahiş kreş ücretlerine tepki gecikmedi. Genel Başkan Tülin Oygür Ankara'da yaptığı açıklamada kadınların çalışma haklarının çiğnendiğini belirtti.

- Bakacak aile büyüğü de yoksa kadın için tek çare işini bırakmaktır. Şundan eminiz: Bu kreş zamlarıyla birlikte, küçük çocukları olan dar gelirli hanelerde şu anda annenin işi bırakması üzerine hesaplar yapılmaktadır. Kadının çalışma hakkının gaspıdır bu.

Oygür, kadının çalışma hayatındaki payının azlığına dikkat çekerken, sorunun temelini serbest piyasa ekonomisi olarak altını çizdi.

- Atatürk’ten sonra gelen iktidarların devletin ekonomideki gücünü tasfiye etmesi ve ülkemizi emperyalist kapitalizmin piyasa ekonomisine teslim etmesiyle emekçi kesimler üzerindeki sömürü artmış, kadın da iyice ezilmiştir. “Devlet ne kadar itilirse kadın o kadar ezilir” gerçeği yine hükmünü sürdürmüştür.

Genel Başkan Oygür kreş sorunuyla ilgili çözüm için hükümeti göreve çağırdı.

- Hükümet çalışan ailelere, son zamları karşılayacak düzeyde kreş desteği vereceğini açıklamalı ve aileleri, özellikle de işinden ayrılma kaygısı içindeki çalışan anneleri rahatlatmalıdır.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tülin oygür # Cumhuriyet Kadınları Derneği

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