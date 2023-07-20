Vatan Partisi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü mesajı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:

TEMEL GÖREVİMİZ KKTC’Yİ DEVLET OLARAK TANITMAKTIR

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49.yıl dönümü kutlu olsun! Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde can veren şehitlerimizi ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı saygıyla anıyoruz.49. yılda Kıbrıs Davamızın temel görevi KKTC'nin devlet olarak tanınmasını sağlamaktır.

Önümüzdeki soru açıktır. KKTC’yi kim tanır, kim tanımaz? Kapısında koştuğumuz Avrupa Birliği’nin ülkeleri KKTC’yi tanır mı? NATO’ya davet ettiğimiz İsveç ve Ukrayna tanır mı? ABD tanır mı? Soruların yanıtı açıktır.

Ancak, ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı ortak tehdit altında olan gerçek dostlarımız, doğru bir dış politika izlersek KKTC’yi tanır. Abhazya, Rusya, İran, Suriye, Azerbaycan, Türk Devletleri ve Çin tanır. İki Devletli çözüm ancak Asya ikliminde mümkündür!

Fırsatlar kapımızda. Vatan Partisi'nin girişimleri sonucu Abhazya, KKTC'yi tanıma kararı almıştır. Bu aslında Rusya'nın da KKTC'yi tanımaya hazır olduğunu göstermektedir. Yine Vatan Partisi bu konuda dünyanın dört bir tarafında çalışma yürütmekte ve sonuç almaktadır.

49. yılda Kıbrıs Davası’na yapılacak en büyük yanlış, AB masallarını yeniden Türkiye’nin gündemine getirmektir. NATO’yu genişletmektir. KKTC’yi teslim etmeden AB’ye giremezsiniz. KKTC teslim edilmeden Batı’dan para getiremezsiniz.

10 Milyon kapasiteli yeni Ercan Havaalanı’nı açmak hepimize mutluluk veriyor. Ancak görev, Ercan Havaalanı’nın boş kalmamasıdır. Soru aynıdır. Bu havaalanına kimler inecek? Moskova ve Abhazya Ercan’a direk uçuşlar için hazır. Buradan başlayalım.

Milyonlarca insanın KKTC'ye akması, etkili bir mücadele ve KKTC'yi tanıtmakla mümkündür.

KKTC, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar liderliğinde Doğu Akdeniz'de emperyalizme karşı sarsılmaz bir kaledir. Şimdi hep beraber Kıbrıs Davasında mevzi kazanacağımız bir sürece girmeliyiz. Ortak sorumluluğumuz budur.

KKTC’yi devlet olarak tanıtalım, önümüzdeki Barış ve Özgürlük Bayramını başarılarla karşılayalım.