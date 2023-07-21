Sağ kolu Yetiş Ahmet anlattı! "56 FETÖ'cüyü Yunanistan'a Önem gönderdi"

FETÖ'cü Bedirhan Önem’i deşifre eden sağ kolu Yetiş Ahmet, bu kez de 12 Haziran’da Yunanistan’a kaçan 56 FETÖ’cü ile ilgili de iddialarda bulundu.

Yetiş Ahmet, Kaçan Mustafa Dikbaş ve diğerlerinin Bedirhan Önem himayesinde gaybubet evlerinde kaldığını söyledi.

- Yazdıklarım Bedirhan Abi’yi o kadar çok korkutmuş ki farklı yerlerde sakladığı aranan hizmet erlerini Yunanistan’a geçirdi. …Şimdi istediğin kadar tedbir al. Irak’a gönderdiklerin yetmedi. Tedbiren Yunanistan’a göndermeye başladın… Edirne üzerinden Yunanistan’a ancak Bedirhan Abi gibi üst düzey mahrem imamların onayı ile geçilebilir. Türkiye’de Bedirhan Abi’ye bağlı emniyet ve jandarmadaki ekip geçirecekleri kişilerin sınırdan nerden geçmesi gerektiğini söyler.

Yetiş Ahmet FETÖ'cü isimlerin kaçış planının nasıl işlediğini de anlattı.

- Gidecek hizmet neferleri de söylenilen yere belirlenen rota gereği kısmen araçla sonra yürüyerek gider ve sanki fark edilmemiş gibi sınırdan geçerler. Yunan hükümetine geçecek kişilerin bilgileri verilir ve askerler sınırda gelen kişileri basit bir sorgu sualle ülkeye alır. 12 Haziran 2023 Pazartesi sınırdan sorunsuz bir şekilde Yunanistan’a geçen Mustafa Dikbaş ve videodaki diğer kişiler Bedirhan Abi’nin himayesinde birçok ildeki gaybubet evlerinde saklanmaktaydı. Mustafa Dikbaş ve 55 kişilik bu hizmetten ekip Bedirhan Abi’nin talimatıyla O. ve İ.’nin ayarlaması ile Yunanistan’a geçtiler. Bedirhan Abi’nin Türkiye’de dokunulmaz gücü vardır.

Yetiş Ahmet”, örgütün hâkim savcılara verdiği talimat ve ele geçirdikleri bilgilerle ilgili de konuştu.