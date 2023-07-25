Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk sistemi! Bakan Tunç ayrıntıları açıkladı

Artan konut ve kira fiyatları nedeniyle vatandaş zorda. Ev sahibi ve kiracı mahkemelerde karşı karşıya kalıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk sisteminin ayırtılarını açıkladı. Tunç, zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül’den itibaren başlayacağını ifade etti.

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Kira davalarında arabuluculuk dönemi başlıyor.

Yüksek kira artışı, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirirken mahkemeler ‘tahliye’ ve ‘kira tespit’ davalarıyla boğuşuyor. Sulh hukukta açılan davaların yüzde 60’ı kirayla ilgili. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk sisteminin ayrıntılarını açıkladı.

- Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra Kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesi ne ilişkin davalar da alınıyor.

Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk düzenlemesinin mahkemelerin iş yükünü azaltacağını söyledi.

- Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak.

Bakan Tunç, geçen yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışının azami yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını hatırlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kira artışı # Arabuluculuk

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