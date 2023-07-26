Zam görüşmesi reddedildi! TBMM'de 234 kabul, 257 ret oyu çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclis'i olağan üstü toplandı. KDV ve ÖTV zamları gündemiyle toplanan Meclis'te görüşmelere geçilemedi. 491 katılımcının bulunduğu görüşme oylamasında 257 ret, 234 kabul oyu çıktı. Ret oylarının çoğunluğuyla görüşme önerisi reddedildi.

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11 Temmuz'da son mesai haftasına giren TBMM 25 Temmuz'da olağanüstü şekilde toplandı.

25 Temmuzdaki olağanüstü toplantının gündemi vatandaşın tepkisini toplayan KDV ve ÖTV zamları oldu. Ancak Meclis'te görüşmelere geçilemedi.

Görüşmeleri başlatmak için yapılan oylamaya 491 vekil katıldı. İyi Parti'den 10, CHP'den 7 olmak üzere muhalefetten toplam 45 vekil oylamaya katılmadı.

Oylama sonucu 234 kabul, 257 ret oyu çıktı. Ret oylarının çoğunluğuyla görüşme reddedilmiş oldu. Olağanüstü toplantı sonucunda Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

# tbmm # zam görüşmesi # meclis

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